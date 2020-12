‘Gf Vip 5’ | è scontro nella notte tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò e c’entra anche Mario Ermito!

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 dicembre 2020) La nomination diall’indirizzo diha scoperchiato il vaso di Pandora. Subito dopo la 28esima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto tutto il nervosismo per il voto ricevuto dall’attrice, e loè stato inevitabile., infatti, ci è rimasta particolarmente male perché le era stata molto vicina in questi giorni e l’avevaaiutata a realizzare il regalo di Natale per il suo fidanzato Giuliano: “Ieri ti ho dato un grande aiuto e oggi fai così, sei una grande furba”. L’attrice ha tentato di giustificarsi rispondendo: “Tu mi stai rinfacciando le cose, ho fatto un voto per esclusione, non ho fatto strategie e non c’era gelosiamia ...