Sorelle travolte sulle strisce | Ester muore | Maura vive

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Al volante un uomo ubriaco: arrestato. La donna sopravvissuta è in gravi condizioni Ancora un omicidio stradale. Il giorno dopo che la giustizia ha inflitto per la prima volta una condanna pesante, otto anni di carcere, a un killer al volante, Pietro Genovese, che ha travolto e ucciso a Roma un anno fa le due amiche Gaia e Camilla. Sabato sono state dueCrovetti, a finire sotto le ruote di un'auto, guidata ancora una volta da una persona ubriaca, che ha provato a far perdere le sue tracce, ma alla fine è stata arrestata. La tragedia si è verificata intorno alle 18 in provincia di Piacenza, a Ferrai di Vernasca, piccolo centro lungo la Provinciale 12 che da Bacedasco sale fino al capoluogo., la più grande, 55 anni, è morta sul colpo, mentre ...