Napoli | parla capitan Insigne | “Squadra stanca dopo l’Inter In ritiro per scelta nostra”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La presentazione del “Calendario SSC2021” ha dato modo a Lorenzodi presentarsi davanti ai tanti microfoni accorsi per l’evento e spiegare il difficile periodo che sta affrontando il club azzurro. Le prime domande sono ovviamente per la brutta batosta in cui gli azzurri sono incappati contro la Lazio meno di 24 ore L'articolo