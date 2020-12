La variante del virus è “fuori controllo”. E il Governo ora teme per gli ospedali (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cresce la preoccupazione in tutta Europa per la variante super-aggressiva di Covid rilevata in Inghilterra, dove il Ministro della Sanità definisce “fuori controllo” la situazione. In Italia i timori riguardano soprattutto la capacità di tenuta degli ospedali. La preoccupazione è tanta. Proprio quando l’imminente avvio della campagna vaccinale in Europa – con il V-day fissato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cresce la preoccupazione in tutta Europa per lasuper-aggressiva di Covid rilevata in Inghilterra, dove il Ministro della Sanità definisce “” la situazione. In Italia i timori riguardano soprattutto la capacità di tenuta degli. La preoccupazione è tanta. Proprio quando l’imminente avvio della campagna vaccinale in Europa – con il V-day fissato L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - chetempochefa : 'Ci sono state molte varianti. Non è qualcosa di nuovo. Questa è una variante che comporta 17 mutazioni. Ce n'è una… - jshehata81 : RT @antonellaviol17: Nuova variante del Sars-Cov-2: non c’è motivo di panico! Non sappiamo se questa variante sia davvero più pericolosa.… - CHVNELXII : RT @sarabrgrx: nessuno: la variante del virus: -