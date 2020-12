Juve-Fiorentina, Prandelli: 'Voglio una squadra sfacciata. E Castrovilli...' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vigilia diversa. La situazione di classifica non permette distrazioni a prescindere dall'avversaria, anche se questa è la Juventus. Serve la massima concretezza. "Siamo alla terza partita in sei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vigilia diversa. La situazione di classifica non permette distrazioni a prescindere dall'avversaria, anche se questa è lantus. Serve la massima concretezza. "Siamo alla terza partita in sei ...

juventusfc : Storia di grandi #Duels targati #JuveFiorentina ?? - JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - SharonGreunen : RT @juventusfc: Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - rep_firenze : Fiorentina, Prandelli all'esame Juve: 'Nessuna squadra è perfetta' [di Matteo Dovellini] [aggiornamento delle 14:57] -