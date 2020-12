Il solito apocalittico Ricciardi | “Subito un lockdown di due mesi per contrastare nuova variante”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Sempre molto posato e per nulla catastrofista nelle sue dichiarazioni, Walterha invocato oggi undella durata di due. Alle sparate condite di allarmismo e terrorismo psicologico del consulente del ministro della Salute dovremmo essere ormai abituati, ma ogni volta il nostro riesce sempre a superarsi.invoca ildi due«Serve un», pergli effetti dellaCovid, che si ritiene sia più contagiosa, afferma intervenendo a Un giorno da pecora. Come se gli italiani, per Natale, fossero liberi di uscire di casa. Ma per, che settimana scorsa paragonava gli effetti del Covid a quelli ...