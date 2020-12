GF Vip 5 | Mario Salemi chiede aiuto a Elisabetta Gregoraci | “Fai smorzare i toni”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gregorelli e Prelemi, per molti di noi sembrano due semplici e incomprensibili parole di un altra lingua e invece in questi giorni sono di tendenza sui maggiori social network del mondo. Al punto da creare una diatriba e a far intervenire prima le forze dell’ordine e poi anche il padre di Giulia. Come un fulmine a ciel sereno è apparso infatti un post dell’uomo con destinatario. La richiesta di supporto eè stata cordiale e distaccata, seppur educata. Troverà un alleata e insieme riporteranno idei diretti interessati a livelli di civiltà? Ma vediamo nello specifico cosa è accaduto per fare intervenire a questo modo il papà della concorrente del Gf Vip 5. Grande Fratello Vip 5, Giuliainsultata sui social Uscita ...