Di Francesco e il Cagliari non sanno più vincere

È periodo di magra per il Cagliari di Di Francesco. Ai rossoblù manca la vittoria da ben sei giornate di campionato Serie A Sono tredici le giornate di campionato giocate fino ad ora e solo tre le vittorie conquistate dal Cagliari di mister Di Francesco. L'ultima partita vinta risale alla gasa casalinga contro la Sampdoria, dove i rossoblù hanno racimolato i tre punti grazie alle reti di Joao Pedro e Nandez. Da quell'incontro, la compagine sarda, sembra non trovare più quello sprint che permette di intascare il bottino intero…

