Casertana in campo in nove per troppi positivi, il Sindaco: “Vergogna, atti in Procura” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Una Vergogna”. Così il Sindaco di Caserta Carlo Marino commenta quanto accaduto ieri sera allo stadio Pinto, dove la Casertana, nonostante avesse 15 giocatori positivi al Covid, è scesa comunque in campo per la gara di Lega Pro contro la Viterbese, schierando solo nove giocatori (ha perso 3-0), ovvero quelli rimasti, tre dei quali, pur negativi ai tamponi, avevano dei decimi di febbre; i febbricitanti sono stati sottoposti ai test rapidi da parte dell’Asl di Caserta, operazione che ha provocato un ritardo di 45 minuti nell’avvio del match (iniziato alle 18.15 invece delle 17.30). La Casertana Calcio aveva chiesto alla Viterbese di rinviare la gara ma i laziali si sono rifiutati. “E’ inutile – scrive Marino sulla sua pagina facebook – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Una”. Così ildi Caserta Carlo Marino commenta quanto accaduto ieri sera allo stadio Pinto, dove la, nonostante avesse 15 giocatorial Covid, è scesa comunque inper la gara di Lega Pro contro la Viterbese, schierando sologiocatori (ha perso 3-0), ovvero quelli rimasti, tre dei quali, pur negativi ai tamponi, avevano dei decimi di febbre; i febbricitanti sono stati sottoposti ai test rapidi da parte dell’Asl di Caserta, operazione che ha provocato un ritardo di 45 minuti nell’avvio del match (iniziato alle 18.15 invece delle 17.30). LaCalcio aveva chiesto alla Viterbese di rinviare la gara ma i laziali si sono rifiutati. “E’ inutile – scrive Marino sulla sua pagina facebook – ...

Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - DiMarzio : #SerieC | #CasertanaViterbese 0-3, nove giocatori in campo per i rossoblù Le parole dei protagonisti - infoitsport : Casertana shock, in 9 in campo. Il Mattino: 'Ma la Lega Pro non concede il rinvio' - Fantacalcio : Casertana, 15 positivi e nessuna deroga: con la Viterbese in campo in 9 -