Universal Music ha acquisito l’intero catalogo musicale di Bob Dylan (Di domenica 20 dicembre 2020) Con una maxi operazione . Un’operazione inedita per un singolo artista con oltre 600 canzoni che coprono all’incirca 60 anni di carriera del cantautore premio Nobel per la Letteratura. È la più grande acquisizione dei diritti di autore per un solo artista. Si stima che valga oltre 300 milioni di dollari il catalogo di Dylan, 79 anni, comprendente oltre 600 canzoni che coprono sei decenni e seguono l’evoluzione del gusto e del costume del menestrello di Duluth, dalla pietra miliare del 1962 “Blowin´ in the wind” a “Murder most foul”. “Non è un segreto – ha detto Lucian Grainge della Universal – che l’arte di scrivere canzoni sia la chiave essenziale per tutta la grande Musica né che Bob sia uno dei più grandi professionisti di quest’arte”. Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 dicembre 2020) Con una maxi operazione . Un’operazione inedita per un singolo artista con oltre 600 canzoni che coprono all’incirca 60 anni di carriera del cantautore premio Nobel per la Letteratura. È la più grande acquisizione dei diritti di autore per un solo artista. Si stima che valga oltre 300 milioni di dollari ildi, 79 anni, comprendente oltre 600 canzoni che coprono sei decenni e seguono l’evoluzione del gusto e del costume del menestrello di Duluth, dalla pietra miliare del 1962 “Blowin´ in the wind” a “Murder most foul”. “Non è un segreto – ha detto Lucian Grainge della– che l’arte di scrivere canzoni sia la chiave essenziale per tutta la grandea né che Bob sia uno dei più grandi professionisti di quest’arte”.

ArticoloUnoRAI : RT @Primaonline: Vivendi scende ancora in Universal Music Group. Ceduto il 10% a Tencent per un valore di 3 miliardi - eddymtz : Francisco Fattoruso - Universal Music Theory - Primaonline : Vivendi scende ancora in Universal Music Group. Ceduto il 10% a Tencent per un valore di 3 miliardi… - Affaritaliani : Media, il colosso cinese del web Tencent si compra Universal Music Group - mhall55nine : RT @lillydessi: Bob Dylan vende il suo catalogo alla Universal Music - euronews (in Italiano) -