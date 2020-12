Scontro Renzi-Conte | il partito ha perso la pazienza

coledoni : RT @coledoni: @CapraGianfranc2 @013Marino @ERivetta Infatti Renzi e' l'unico che ha idee chiare e quando ha governato il paese e' passato d… - vendutoschifoso : RT @cieloitalia_: Il prof. Alessandro Meluzzi analizza il recente scontro politico tra il premier Conte e il senatore Renzi, evidenziando c… - andiamoviaora : RT @cieloitalia_: Il prof. Alessandro Meluzzi analizza il recente scontro politico tra il premier Conte e il senatore Renzi, evidenziando c… - Giulia07738572 : RT @ImolaOggi: Scontro Conte-Renzi - prof. @a_meluzzi: poteri forti e congiure di palazzo per fare e disfare governi in Italia https://t.c… - PaolaSimonin : RT @cieloitalia_: Il prof. Alessandro Meluzzi analizza il recente scontro politico tra il premier Conte e il senatore Renzi, evidenziando c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Renzi

Il nodo dello scontro è soprattutto il piano per l’utilizzo ... “Le dimissioni dei ministri non le ha pronte Renzi, ma le hanno pronte le ministre”. Rosato frena gli entusiasmi anche ...La prima settimana del 2021 decisiva per il governo. Ieri ok definitivo al decreto immigrazione: fischi e proteste da parte della Lega in Aula ...