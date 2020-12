Reynolds a un passo dalla Roma? (Di domenica 20 dicembre 2020) La Roma è a un passo da Bryan Keith Reynolds, terzino destro del dallas Dc. I giallorossi si erano mossi nei giorni scorsi per provare ad arricchire la rosa a disposizione di Fonseca facendo un’offerta da 7,5 milioni per il laterale. A confermare l’importante offerta per il terzino classe 2001 del club capitolino ci ha pensato proprio il sito ufficiale della MLS. Stando alle ultime indiscrezioni la Roma avrebbe raggiunto l’accordo con il club e sarebbe vicina a trovare quello col giovane giocatore: un quadriennale da 800.00o euro a stagione. La Roma si appresterebbe dopo Bradley ad abbracciare nuovamente un giocatore statunitense. Un buon innesto per un ruolo che nella Roma resta scoperto, considerata l’assenza di un vero e proprio titolare tra Santon, Peres e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Laè a unda Bryan Keith, terzino destro dels Dc. I giallorossi si erano mossi nei giorni scorsi per provare ad arricchire la rosa a disposizione di Fonseca facendo un’offerta da 7,5 milioni per il laterale. A confermare l’importante offerta per il terzino classe 2001 del club capitolino ci ha pensato proprio il sito ufficiale della MLS. Stando alle ultime indiscrezioni laavrebbe raggiunto l’accordo con il club e sarebbe vicina a trovare quello col giovane giocatore: un quadriennale da 800.00o euro a stagione. Lasi appresterebbe dopo Bradley ad abbracciare nuovamente un giocatore statunitense. Un buon innesto per un ruolo che nellaresta scoperto, considerata l’assenza di un vero e proprio titolare tra Santon, Peres e ...

