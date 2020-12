Ko con la Lazio, ora Gattuso dimostri di essere l’uomo giusto per il Napoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Napoli sconfitto anche con la Lazio: emergenza infortuni ma ora Gattuso deve dimostrare di essere l’uomo giusto per gli azzurri Ancora un ko: dopo l’Inter, anche la Lazio batte il Napoli (2-0, Immobile e Luis Alberto) e allontana la squadra di Gattuso dal vertice della classifica. In attesa di capire quel che sarà del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilsconfitto anche con la: emergenza infortuni ma oradeve dimostrare diper gli azzurri Ancora un ko: dopo l’Inter, anche labatte il(2-0, Immobile e Luis Alberto) e allontana la squadra didal vertice della classifica. In attesa di capire quel che sarà del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

