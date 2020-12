Inter-Spezia 2-1 I gol di Hakimi e Lukaku per restare a -1 dal Milan (Di domenica 20 dicembre 2020) Missione sorpasso fallita per l'Inter, anche se a San Siro vince 2-1 contro lo Spezia conquistando il sesto successo di fila. A Reggio Emilia il Milan, invece, batte il Sassuolo e resta a +1. Decisivi ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) Missione sorpasso fallita per l', anche se a San Siro vince 2-1 contro loconquistando il sesto successo di fila. A Reggio Emilia il, invece, batte il Sassuolo e resta a +1. Decisivi ...

