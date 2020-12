Cyberpunk 2077 | i salvataggi troppo grandi possono diventare corrotti

Leggi su tuttotek

(Di domenica 20 dicembre 2020) Un utente ha scoperto che in caso ididovesseropiùdi 8MB rischiano diirreparabilmenteè disponibile da quasi due settimane ma, nonostante le numerose patch rilasciate in questo periodo da CD PROJEKT, il titolo continua ad essere afflitto da numerosi problemi. I bug, i crash e le performance deludenti stanno dando tanti fastidi ai giocatori, ma ora sembra essere spuntata una problematica molto più grave. Recentemente infatti un utente ha scoperto che, in caso ididovesseropiùdi 8MB, rischiano di...