Covid e shopping di Natale | troupe Rai aggredita a Roma | riprendeva gli assembramenti

(Di domenica 20 dicembre 2020) ... com'era successo ieri, in tutte le città italiane, da Nord a Sud: strade del centro affollate e una frenesia da ultim'ora degna di migliori cause e immemore del quotidiano conto su contagi e ...

TizianaFerrario : Immagini dello shopping di oggi nelle città. Mi intristisco.Leggo le misure drastiche della Merkel autorevole lead… - HuffPostItalia : Shopping selvaggio malgrado il Covid: stesse immagini da Bologna a Napoli - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' C… - renton1972 : RT @TwittGiorgio: Gli imprenditori inchiodano Conte: ?'Gioca con la vita degli italiani' - TwittGiorgio : Gli imprenditori inchiodano Conte: ?'Gioca con la vita degli italiani' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid shopping

Agenzia ANSA

Milano: tornelli metro chiusi 200 volte Nel capoluogo lombardo in mattinata la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei fulcri dello shopping, ha avuto gli ingressi contingentati in entrata, come da ...Ultima domenica di shopping prima della stretta di Natale e strade ancora affollate come sabato nelle città italiane. Un estremo tentativo di normalità un pò forzata nonostante contagi e vittime dell’ ...