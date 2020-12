Whisky Tech | il servizio per scoprire i falsi

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020): è stato firmato un accordo tra l’Università di Glasgow e Everledger, un’azienda tecnologica che produce tappi per bottiglie senza manomissioni.Il primoal mondo di verifica dell’età per ilè stato creato per combattere le frodi.Poiché il mercato dei rarivintage è cresciuto, è cresciuto anche il rischio di contraffazione. I