Uomo ucciso a coltellate a Cesena | polizia sospetta di un conoscente

Un Uomo è stato trovato morto accoltellato in un campo alla periferia di Cesena, nel quartiere Vigne. La polizia sospetta di un conoscente della vittima, e sta cercando di ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ucciso Cesena, uomo ucciso a coltellate mentre passeggia col cane. Sospettato il vicino di casa Fanpage.it Cesena, uomo trovato morto in un campo: «Ucciso a coltellate». Sospetti sull'amico: «Litigavano spesso»

A Cesena un uomo è stato trovato morto in un campo, nel quartiere Vigne, alla periferia della città. Sul suo corpo sarebbero stati riscontrati delle ferite compatibili con ...

A Cesena un uomo è stato trovato morto in un campo, nel quartiere Vigne, alla periferia della città. Sul suo corpo sarebbero stati riscontrati delle ferite compatibili con ...