Udinese | Gotti | “Affrontiamo una partita per volta | tutti i punti sono importanti”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) L'allenatore dell', Luca, parla alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Domani affronteremo una squadra aggressiva, con diversi calciatori di qualità. Servirà la miglior prestazione possibile per uscire dal campo con i. A gennaio ci troveremo difronte ad un tour de force in cui incontreremo squadra come Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Mai come adesso diventa importante affrontare le partite una per, considerato anche quello fatto contro il Crotone. Mandragora? In settimana ho visto lampi del calciatore che conosciamo. De Maio? Ci ha messo un po' a superare il Covid ma domani tornerà a disposizione, non ha passato dei giorni facili".caption id="attachment 1066053" align="alignnone" ...