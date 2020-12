Test Extreme E completati, tutto pronto per l’inizio di stagione (Di sabato 19 dicembre 2020) Si sono conclusi i Test dell’Extreme E, la nuova categoria motoristica elettrica che ha come protagonisti dei potentissimi SUV fuoristrada. I Test si sono svolti al MotorLand Aragón, in Spagna, dove erano presenti molti dei più grandi nomi del mondo del rally e delle corse fuoristrada che prenderanno parte alla categoria il 20 e 21 marzo in Arabia Saudita. Prime impressioni dopo i Test di Extreme E I primi Test dell’Extreme E hanno dato modo a piloti quali Carlos Sainz, Sébastian Loeb, Cristina Gutiérrez e molti altri, di provare senza limiti il potenziale del SUV elettrico estremo Odyssey 21, dotato di ben 400 kW (550 CV). L’Odyssey 21 sarà spinto al limite su alcuni dei terreni più estremi durante la stagione di gare 2021, tra cui il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Si sono conclusi idell’E, la nuova categoria motoristica elettrica che ha come protagonisti dei potentissimi SUV fuoristrada. Isi sono svolti al MotorLand Aragón, in Spagna, dove erano presenti molti dei più grandi nomi del mondo del rally e delle corse fuoristrada che prenderanno parte alla categoria il 20 e 21 marzo in Arabia Saudita. Prime impressioni dopo idiE I primidell’E hanno dato modo a piloti quali Carlos Sainz, Sébastian Loeb, Cristina Gutiérrez e molti altri, di provare senza limiti il potenziale del SUV elettrico estremo Odyssey 21, dotato di ben 400 kW (550 CV). L’Odyssey 21 sarà spinto al limite su alcuni dei terreni più estremi durante ladi gare 2021, tra cui il ...

RaffaelloCaruso : @ExtremeELive ecco come sono andati i primi #test su #Odyssey21 ? - FormulaPassion : #ExtremeE | Test speciale per il neo ferrarista - HDmotori : Extreme E: ecco la e-CUPRA ABT XE1 in azione nei test di Aragon -

Ultime Notizie dalla rete : Test Extreme Test Extreme E completati, tutto pronto per l'inizio di stagione Metropolitan Magazine Test Extreme E completati, tutto pronto per l’inizo di stagione

Si sono svolti i primi test di Extreme E a MotorLand Aragón, in Spagna. Durante i test i team ed i piloti hanno provato l'Odyssey 21 ...

Extreme E | Sainz dalla Ferrari al suv elettrico

L’Extreme E, la nuova serie per suv elettrici che debutterà ... inaugurale di questo atteso campionato si sono ritrovati per la prima vera sessione di test, in attesa del primo dei cinque round della ...

Si sono svolti i primi test di Extreme E a MotorLand Aragón, in Spagna. Durante i test i team ed i piloti hanno provato l'Odyssey 21 ...L’Extreme E, la nuova serie per suv elettrici che debutterà ... inaugurale di questo atteso campionato si sono ritrovati per la prima vera sessione di test, in attesa del primo dei cinque round della ...