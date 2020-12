Smart-learning… ne parliamo con Aleksandra Maravic, CEO /BeyondTheBox (Di sabato 19 dicembre 2020) Aleksandra Maravic, inizia la sua attività nel settore automotive, spostandosi presto in Asia dove, tra Cina, Hong Kong, Thailandia e Singapore segue l’espansione in occidente di realtà locali. Con oltre 15 anni di esperienza nel business development decide di rientrare a Milano e mettersi in gioco come imprenditrice per costruire un ponte tra la tradizione ed eccellenza delle organizzazioni italiane con la tecnologia e l’innovazione delle startup. La sua piattaforma /BeyondTheBox rappresenta una delle prime esperienze italiane di Smart-learning, una modalità di formazione che si sta diffondendo velocemente a livello globale. Pensare al mondo del lavoro oggi significa ragionare in un’ottica di dinamismo e cambiamento costante… Quanto ha pesato in questo la crisi pandemica? In realtà è già da anni ormai che si parla di ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020), inizia la sua attività nel settore automotive, spostandosi presto in Asia dove, tra Cina, Hong Kong, Thailandia e Singapore segue l’espansione in occidente di realtà locali. Con oltre 15 anni di esperienza nel business development decide di rientrare a Milano e mettersi in gioco come imprenditrice per costruire un ponte tra la tradizione ed eccellenza delle organizzazioni italiane con la tecnologia e l’innovazione delle startup. La sua piattaforma /rappresenta una delle prime esperienze italiane di-learning, una modalità di formazione che si sta diffondendo velocemente a livello globale. Pensare al mondo del lavoro oggi significa ragionare in un’ottica di dinamismo e cambiamento costante… Quanto ha pesato in questo la crisi pandemica? In realtà è già da anni ormai che si parla di ...

LucaMastak97 : Vedere la mia nipotina di 6 anni impegnarsi in smart learning nonostante non possa mai giocare con le sue amiche mi fa tanta tenerezza - massimopac1 : RT @albertlaniece: 2,2 milioni per la nostra scuola digitale con un mio emendamento al #DLRistori Un aiuto concreto per lo Smart learning d… - luigibertschy : RT @albertlaniece: 2,2 milioni per la nostra scuola digitale con un mio emendamento al #DLRistori Un aiuto concreto per lo Smart learning d… - fulviocentoz : RT @albertlaniece: 2,2 milioni per la nostra scuola digitale con un mio emendamento al #DLRistori Un aiuto concreto per lo Smart learning d… - albertlaniece : 2,2 milioni per la nostra scuola digitale con un mio emendamento al #DLRistori Un aiuto concreto per lo Smart learn… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart learning… Indagine Kaspersky: nel 2020 in Italia gli attacchi ai Remote Desktop Protocol sono cresciuti del 280%, raggiungendo i 174 miliardi Fortune Italia