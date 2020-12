Raggi | processo d’appello per il caso Morra Il Pg chiede 10 mesi di reclusione per la Sindaca

Leggi su tpi

(Di sabato 19 dicembre 2020) È attesa per la giornata di oggi, sabato 19 dicembre, la sentenza deldi appello che vede imputata laVirginia, accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio direzione turismo, già assolta in primo grado perché “il fatto non costituisce reato”. La Procura poi ha fatto ricorso in secondo grado. La condanna per Virginiaa 10diè stata richiesta dal sostituto procuratore generale della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, Emma D’Ortona, per falso in relazione alla nomina (poi ritirata) di Renato Marra, vigile urbano graduato e fratello di Raffaele, a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale e con un incremento di stipendio pari a 20mila euro. In primo grado il sindaco era stata assolta con la ...