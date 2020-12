Natale in Casa Cupiello Rai: quando va in onda, cast e trama (Di sabato 19 dicembre 2020) Con l’avvicinarsi del Natale non poteva mancare sui canali della Tv pubblica Natale in Casa Cupiello; l’opera di Eduardo De Filippo, in occasione del 120esimo anno dalla nascita dell’illustre drammaturgo, vedrà nei panni del protagonista Sergio castellitto Segui Termometro Politico su Google News Nuovo digitale terrestre 2021: cosa cambia per alcuni canali? Natale in Casa Cupiello: in prima serata su Rai 1 il 22 dicembre Natale in Casa Cupiello, che Eduardo De Filippo portò in scena per la prima volta quasi 90 anni fa, torna sugli schermi televisivi martedì 22 dicembre 2020 in prima serata, alle ore 21 e 25, su Rai 1 (e in streaming su Rai Play). cast d’eccezione ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Con l’avvicinarsi delnon poteva mancare sui canali della Tv pubblicain; l’opera di Eduardo De Filippo, in occasione del 120esimo anno dalla nascita dell’illustre drammaturgo, vedrà nei panni del protagonista Sergioellitto Segui Termometro Politico su Google News Nuovo digitale terrestre 2021: cosa cambia per alcuni canali?in: in prima serata su Rai 1 il 22 dicembrein, che Eduardo De Filippo portò in scena per la prima volta quasi 90 anni fa, torna sugli schermi televisivi martedì 22 dicembre 2020 in prima serata, alle ore 21 e 25, su Rai 1 (e in streaming su Rai Play).d’eccezione ...

RobTallei : Faccio fatica a trovare un altro Paese europeo in cui i cittadini a Natale non potranno uscire di casa. - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - luca_e_mai_piu : RT @danteguest1: Chi a Natale rimarrà in casa x paura di prendere una multa è più stronzo di chi non uscirà di casa x paura di prendere un… - maleficaraquel : RT @TizianoFerro: Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO per una… -