La Ruta furiosa con Filippo: "Non voglio parlare di questo" (Di sabato 19 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta, che ha appreso i motivi della squalifica di Filippo Nardi in diretta tv, si è scagliata contro il gieffino. GF Vip, Maria Teresa contro Nardi: “Una violenza l’ho subita” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Maria Teresa, che ha appreso i motivi della squalifica diNardi in diretta tv, si è scagliata contro il gieffino. GF Vip, Maria Teresa contro Nardi: “Una violenza l’ho subita” su Notizie.it.

japanlo53852201 : Io già so come andrà stasera: -nomination d’ufficio per #filipponardi -confronto con Guenda faccia a faccia giusto… - infoitcultura : Filippo Nardi e le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria furiosa: «Sono senza parole per come trattano m… - SignoraDelleOr1 : Filippo Nardi e le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria furiosa: «Sono senza parole per come trattano m… - MaryMayxoxo : RT @margher15454441: Sono disgustata,arrabbiata, furiosa,fatemi passare incazzata x il comportamento di Nardi al #GFVIP NON PROVO KE RIBREZ… - ebenedetta01 : RT @margher15454441: Sono disgustata,arrabbiata, furiosa,fatemi passare incazzata x il comportamento di Nardi al #GFVIP NON PROVO KE RIBREZ… -