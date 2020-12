Kate Middleton e William, un’amica svela come sono davvero a casa loro (Di sabato 19 dicembre 2020) come sono davvero Kate Middleton e William? Lontano dai riflettori, nella loro casa di Amner Hall, nel Norfolk, i Cambridge sarebbero molto differenti da come appaiono in pubblico. A raccontarlo è una fonte che ha svelato a People di essere stata ospite della coppia. In particolare l’insider si è recato nella tenuta di campagna di Kate e William, situata a 180 km da Londra, un luogo molto amato da George, Charlotte e Louis, con tanto verde e la giusta privacy. La dimora dei Cambridge ha dieci camere da letto e spesso qui vengono ospitati amici e parenti. Fra le mura domestiche Kate e William, che devono sempre rispettare l’etichetta reale e ... Leggi su dilei (Di sabato 19 dicembre 2020)? Lontano dai riflettori, nelladi Amner Hall, nel Norfolk, i Cambridge sarebbero molto differenti daappaiono in pubblico. A raccontarlo è una fonte che hato a People di essere stata ospite della coppia. In particolare l’insider si è recato nella tenuta di campagna di, situata a 180 km da Londra, un luogo molto amato da George, Charlotte e Louis, con tanto verde e la giusta privacy. La dimora dei Cambridge ha dieci camere da letto e spesso qui vengono ospitati amici e parenti. Fra le mura domestiche, che devono sempre rispettare l’etichetta reale e ...

