Il nostro paese è quello con più decessi per 100.000 cittadini (Di sabato 19 dicembre 2020) La mortalità del coronavirus in Italia ogni 100 mila abitanti è la più alta al mondo: a certificarlo una ricerca americana. Covid: l’Italia ha la mortalità più alta al mondo ogni 100 mila abitanti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) La mortalità del coronavirus in Italia ogni 100 mila abitanti è la più alta al mondo: a certificarlo una ricerca americana. Covid: l’Italia ha la mortalità più alta al mondo ogni 100 mila abitanti su Notizie.it.

TeresaBellanova : Finalmente, grazie al voto di poco fa al Senato, i #decretisicurezza del governo Conte I sono stati cancellati. Rit… - virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - ItaliaViva : L'Italia ritrova umanità e concretezza cancellando con il voto definitivo del Senato l'esperienza disastrosa dei… - matteodipaolo89 : RT @antonio_santoro: Sul #cashback la BCE tira le orecchie a Gualtieri mentre Conte dichiara nella conferenza stampa alla nazione che si tr… - Fabio33417287 : RT @simo6608: @LuMan_ @realDonaldTrump @RudyGiuliani @OANN Il server a Francoforte era di Amazon.. E mi viene in mente che il nostro Paese… -