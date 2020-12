Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa | ma ci ripensa

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nella notte,ha minacciato dilama, grazie alle parole di Stefania Orlando, ha cambiato idea… Ennesima crisi per, all’interno delladel “Vip”. Ieri sera, durante la consueta puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è parlato nuovamente della nomination fatta dall’influencer all’amica L'articolo NewNotizie.it.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E ovviamente in studio c’erano pure gli ultimi concorrenti eliminati e ritirati, tra i quali Elisabetta Gregoraci. E quest’ultima, ...Nella notte, Tommaso Zorzi ha minacciato di abbandonare la Casa ma, grazie alle parole di Stefania Orlando, ha cambiato idea… Ennesima crisi per Tommaso Zorzi, all’interno della Casa del “Grande ...