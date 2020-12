Feste del Natale dal meteo con le bianche sorprese (Di sabato 19 dicembre 2020) Approfondimenti di un certo tipo, lo sappiamo, portano un’infinità di critiche. C’è chi sostiene che certi argomenti vengano affrontati col solo intento di catturare l’attenzione dei lettori, c’è chi invece ritiene che dietro certe analisi ci siano elementi meteo climatici assolutamente fondati. Noi siamo di quest’ultimo avviso, perché mai e poi mai ci sogneremmo di ipotizzare neve, gelo, neve e quant’altro se dietro non ci fossero degli indizi concreti. Ne abbiamo parlato e continueremo a farlo, anche perché negli ultimi giorni i modelli previsionali hanno cominciato a fiutare qualcosa. Anzi, hanno cominciato a dipingere scenari fortemente orientati all’Inverno, quello vero. Avete dato un’occhiata alle mappe delle ultime ore? Beh, se lo avete fatto non potrà esservi sfuggita una dinamica prettamente invernale. Stiamo parlando di un blocco anticiclonico oceanico, ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Approfondimenti di un certo tipo, lo sappiamo, portano un’infinità di critiche. C’è chi sostiene che certi argomenti vengano affrontati col solo intento di catturare l’attenzione dei lettori, c’è chi invece ritiene che dietro certe analisi ci siano elementiclimatici assolutamente fondati. Noi siamo di quest’ultimo avviso, perché mai e poi mai ci sogneremmo di ipotizzare neve, gelo, neve e quant’altro se dietro non ci fossero degli indizi concreti. Ne abbiamo parlato e continueremo a farlo, anche perché negli ultimi giorni i modelli previsionali hanno cominciato a fiutare qualcosa. Anzi, hanno cominciato a dipingere scenari fortemente orientati all’Inverno, quello vero. Avete dato un’occhiata alle mappe delle ultime ore? Beh, se lo avete fatto non potrà esservi sfuggita una dinamica prettamente invernale. Stiamo parlando di un blocco anticiclonico oceanico, ...

gualtierieurope : La tutela della #salute resta la priorità del Governo. Per questo il CdM vara nuove regole più restrittive per cont… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - EmilioCarelli : La liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è un successo del lavoro congiunto di… - gattufola1 : @paolamacera buon giorno Paola...buone feste.Ti penso in buona salute,il resto è tutto contorno. Bisogna essere art… - billa_silvia2 : Abbiamo una parte del paese che piange i suoi morti, un mio conoscente ha perso padre e madre a distanza di 15 gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste del Covid, via libera in Consiglio dei Ministri alla stretta per le feste di Natale. Bozza decreto legge Orizzonte Scuola Paraguay: Covid, governo annuncia nuove misure restrittive durante le feste

... sottoporrà al governo per approvazione nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel paese nel contesto delle feste natalizie fino al 3 gennaio. Tra le misure ...

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Nell’ultimo week end prima del Natale blindato scatta la corsa all’acquisto dei regali con un netta preferenza per quelli enogastronomici, da donare a se stessi o agli altri, per imbandire le tavole ...

... sottoporrà al governo per approvazione nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel paese nel contesto delle feste natalizie fino al 3 gennaio. Tra le misure ...Nell’ultimo week end prima del Natale blindato scatta la corsa all’acquisto dei regali con un netta preferenza per quelli enogastronomici, da donare a se stessi o agli altri, per imbandire le tavole ...