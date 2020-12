È morto Nedo Fiano, sopravvissuto a Auschwitz e uno degli ultimi testimoni della Shoah (Di sabato 19 dicembre 2020) Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz e papà del deputato Emanuele, è morto oggi, 19 dicembre, a Milano. Aveva 95 anni. «È mancato oggi un instancabile testimone della Shoah», ha scritto sul suo sito la Comunità ebraica di Milano. Fu consulente di Roberto Benigni nel film “La vita è bella”, e nel 2008 ricevette l’Ambrogino d’Oro. «Papà ci ha lasciati», ha scritto su Facebook il deputato Fiano. «Ci rimarranno per sempre le sue parole e il suo insegnamento, il suo ottimismo e la sua voglia di vivere. Non avrò mai io la forza che ebbe lui e che lo fece risalire dall’abisso, ma da lui ho imparato che per le battaglie di vita e contro ogni odio bisogna combattere sempre. Questo ci ha insegnato la memoria che lui ha ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020), unosopravvissuti die papà del deputato Emanuele, èoggi, 19 dicembre, a Milano. Aveva 95 anni. «È mancato oggi un instancabile testimone», ha scritto sul suo sito la Comunità ebraica di Milano. Fu consulente di Roberto Benigni nel film “La vita è bella”, e nel 2008 ricevette l’Ambrogino d’Oro. «Papà ci ha lasciati», ha scritto su Facebook il deputato. «Ci rimarranno per sempre le sue parole e il suo insegnamento, il suo ottimismo e la sua voglia di vivere. Non avrò mai io la forza che ebbe lui e che lo fece risalire dall’abisso, ma da lui ho imparato che per le battaglie di vita e contro ogni odio bisogna combattere sempre. Questo ci ha insegnato la memoria che lui ha ...

