Coppa Italia 2020 2021 | il programma degli ottavi

(Di sabato 19 dicembre 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato date e oraridi finale della/21 che si disputeranno in gara unica tra il 12 e il 21 gennaio.: quando si giocheranno glidi finale? Ecco il quadro completodi finale dicon date ezione televisiva: Martdedi 12 gennaio- ore 29.45- Milan-Torino(Rai 1) Mercoledì 13 gennaio- ore 15.00- Fiorentina-Inter(Rai 1) Mercoledì 13 gennaio – ore 17.45- Napoli-Empoli(Rai 2) Mercoledì 13 gennaio- ore 20.45- Juventus-Genoa(Rai 1) Giovedi 14 gennaio- ore 17.30- Sassuolo-Spal(Rai 2) Giovedì 14 gennaio- ...

