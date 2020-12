Bayern, non tutto è perfetto: sette volte consecutivamente in svantaggio come nel 1974 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Bayern ha chiuso l’anno solare così come l'aveva cominciato ovvero sempre al primo posto. La squadra ha battuto tanti record, l’ultimo dei quali quello di aver chiuso imbattuta in casa nel 2020. Era successo l'ultima volta 39 anni fa. Ma c’è una nota negativa in questo Bayern perfetto che ha conquistato il Triplete: la squadra di Flick per la settima partita consecutiva è andata sotto dovendo poi ribaltare il punteggio nella ripresa. La serie negativa è cominciata il 7 novembre a Dortmund contro il Borussia poi ribaltato con il punteggio di 3-2 nella ripresa. Successivamente strada in salita in casa con il Werder (1-1), successo a Stoccarda per 3-1, pareggio interno con il Lipsia per 3-3, pari esterno a Berlino con l’Union per 1-1, la vittoria casalinga con il Wolfsburg per 2-1 lo scorso mercoledì e oggi il colpo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilha chiuso l’anno solare cosìl'aveva cominciato ovvero sempre al primo posto. La squadra ha battuto tanti record, l’ultimo dei quali quello di aver chiuso imbattuta in casa nel 2020. Era successo l'ultima volta 39 anni fa. Ma c’è una nota negativa in questoche ha conquistato il Triplete: la squadra di Flick per la settima partita consecutiva è andata sotto dovendo poi ribaltare il punteggio nella ripresa. La serie negativa è cominciata il 7 novembre a Dortmund contro il Borussia poi ribaltato con il punteggio di 3-2 nella ripresa. Successivamente strada in salita in casa con il Werder (1-1), successo a Stoccarda per 3-1, pareggio interno con il Lipsia per 3-3, pari esterno a Berlino con l’Union per 1-1, la vittoria casalinga con il Wolfsburg per 2-1 lo scorso mercoledì e oggi il colpo ...

