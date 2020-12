Si gioca la moglie per scommessa | perde | gli amici devono stuprarla

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Orribile storia che vede protagonisti untore d’azzardo e la giovane: l’epilogo è drammatico, soprattutto per lei. gioco d’azzardoIgnoranza e malattia. All’origine dell’orribile gesto compiuto da untore d’azzardo ci sono certamente almeno queste due componenti. In più mettiamoci lo scarso rispetto verso le donne che in molti Paesi ancora regna senza che qualcuno possa o voglia fare qualcosa. La ludopatia da sola non basta a spiegare cosa è successo in quella coppia. E nemmeno la tossicodipendenza dell’uomo: gioco e stupefacenti sono droghe in egual misura, e il mix spesso è sconvolgente. Quello di cui sono capaci itori d’azzardo e in più drogati, non è comprensibile per una mente almeno normale, equilibrata. Eppure, succede. Succede che in India un ‘marito’ si è ...