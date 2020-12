Shadow and Bone: pubblicato il teaser (Di venerdì 18 dicembre 2020) Shadow and Bone: guarda il teaser della nuova serie firmata Netflix in arrivo il prossimo anno. Anche voi la state aspettando con ansia? Quando arriverà Shadow and Bone su Netflix? Fan di Grishaverse, l’attesa è quasi finita. Shadow and Bone di Netflix ha finalmente una data di uscita e un breve teaser che è stato rilasciato anche sull’account Twitter dello show. Allora, quando potremo finalmente vedere la magia e il mistero di Shadow and Bone? Lo spettacolo arriverà su Netflix ad aprile 2021. Mancano solo quattro mesi! Sfortunatamente, non abbiamo ottenuto la data esatta di rilascio. Questa notizia arriva dopo un lungo periodo di silenzio. Lo spettacolo ha avuto un pannello al Comic-Con di New York di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020)and: guarda ildella nuova serie firmata Netflix in arrivo il prossimo anno. Anche voi la state aspettando con ansia? Quando arriveràandsu Netflix? Fan di Grishaverse, l’attesa è quasi finita.anddi Netflix ha finalmente una data di uscita e un breveche è stato rilasciato anche sull’account Twitter dello show. Allora, quando potremo finalmente vedere la magia e il mistero diand? Lo spettacolo arriverà su Netflix ad aprile 2021. Mancano solo quattro mesi! Sfortunatamente, non abbiamo ottenuto la data esatta di rilascio. Questa notizia arriva dopo un lungo periodo di silenzio. Lo spettacolo ha avuto un pannello al Comic-Con di New York di ...

