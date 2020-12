Sci di fondo, orari fine settimana Dresda: programma, tv, streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sci di fondo nel fine settimana di domani, sabato 19, e domenica 20 dicembre vedrà disputarsi la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si terrà la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia, e la due giorni di gare tenutasi a Davos, in Svizzera. Si partirà domani, sabato 19, con la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.30 le qualificazioni ed alle 13.25 le finali, mentre domenica 20 si disputerà la team sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.45 le semifinali ed alle 12.45 le finali. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sci dineldi domani, sabato 19, e domenica 20 dicembre vedrà disputarsi la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: asi terrà la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena anovembre in quel di Ruka, in Finlandia, e la due giorni di gare tenutasi a Davos, in Svizzera. Si partirà domani, sabato 19, con la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.30 le qualificazioni ed alle 13.25 le finali, mentre domenica 20 si disputerà la team sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.45 le semifinali ed alle 12.45 le finali. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ...

myrtamerlino : Vedere le piste da sci di fondo e le strade strapiene è pazzesco. Ma le cose sono due: o chiudi e ristori subito o… - IOdonna : Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene ed è sicuro in tempo Covid - NoleRulez7 : @DeerEwan No allora.. Quelle dello sci di fondo sono aperte. Io so così. - altomolisenet : Sci di fondo, a Prato Gentile per apertura manca solo la neve Sci di fondo, a Prato Gentile per apertura manca... - vavina46 : @katiaperretti Sono andati a fare sci di fondo... -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene a tutti. Cosa sapere Io Donna Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene ed è sicuro in tempo Covid

Via libera allo sci di fondo per il Dpcm natale. Quali sono i vantaggi di questo sport adatto a tutti e come iniziare a praticarlo? I consigli di Marco Salle, direttore tecnico dello sci di fondo ital ...

Scendi in pista con la squadra FISI!

Partecipa alle aste online della Federazione Italiana Sport Invernali per dare il tuo contributo. Gli atleti federali, in collaborazione con Pool Sci Italia, donano loro attrezzature autografate come ...

Via libera allo sci di fondo per il Dpcm natale. Quali sono i vantaggi di questo sport adatto a tutti e come iniziare a praticarlo? I consigli di Marco Salle, direttore tecnico dello sci di fondo ital ...Partecipa alle aste online della Federazione Italiana Sport Invernali per dare il tuo contributo. Gli atleti federali, in collaborazione con Pool Sci Italia, donano loro attrezzature autografate come ...