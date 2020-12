Sci alpino, startlist Discesa Val Gardena. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiuderà domani, sabato 19 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.45 si terrà la seconda Discesa maschile della stagione, in Programma in Val Gardena, in Italia, con sette azzurri in gara, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca e Florian Schieder. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in Programma. Programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 19 DICEMBRE Sabato 19 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiuderà domani, sabato 19 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 11.45 si terrà la secondamaschile della stagione, inin Val, in Italia, con sette azzurri in gara, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca e Florian Schieder. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare inCOPPA DEL MONDO SCI19 DICEMBRE Sabato 19 ...

