San Basilio, controlli portano a due arresti e centinaia dosi droga sequestrate (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – centinaia di dosi di droga nascoste su una terrazza condominiale in via Carlo Tranfo. E’ quanto hanno rinvenuto e sequestrato, ieri pomeriggio, i Carabinieri del Gruppo Roma durante un servizio di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni tipo di illegalita’ nel quartiere San Basilio. Ad esito delle mirate attivita’, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio” e personale del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato due persone, sequestrato circa 230 g di droga – tra cocaina, hashish e marijuana – segnalato 3 giovani assuntori di sostanze stupefacenti all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, identificato 105 persone e eseguito verifiche su 67 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma –didinascoste su una terrazza condominiale in via Carlo Tranfo. E’ quanto hanno rinvenuto e sequestrato, ieri pomeriggio, i Carabinieri del Gruppo Roma durante un servizio di controllo straordinario finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni tipo di illegalita’ nel quartiere San. Ad esito delle mirate attivita’, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio” e personale del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato due persone, sequestrato circa 230 g di– tra cocaina, hashish e marijuana – segnalato 3 giovani assuntori di sostanze stupefacenti all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, identificato 105 persone e eseguito verifiche su 67 ...

