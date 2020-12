"Salvini, una forma di virus intelligente". Piazzapulita, uso politico del Covid: dove si spingono Formigli e Lucarelli | Video (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si parte da Matteo Bassetti e si finisce a Matteo Salvini: entrambi, a Piazzapulita, diventano simboli del negazionismo del Covid. In studio a La7 con Corrado Formigli c'è Selvaggia Lucarelli, che punta il dito contro l'infettivologo del San Martino di Genova: "Il professor Bassetti ha parlato della mascherina come di un 'vessillo'. Mi ha inquietato, perché è un termine molto politico e simbolico - sottolinea l'opinionista del Fatto quotidiano e di TPI -. La mascherina diventa qualcos'altro: un bavaglio, un simbolo filo-governativo, non lo strumento per proteggere la propria salute". Ovviamente, il ragionamento di Bassetti era più ampio e faceva riferimento al fatto che non basta la mascherina per cautelarsi dal coronavirus, ma a quel punto il passo è già ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si parte da Matteo Bassetti e si finisce a Matteo: entrambi, a, diventano simboli del negazionismo del. In studio a La7 con Corradoc'è Selvaggia, che punta il dito contro l'infettivologo del San Martino di Genova: "Il professor Bassetti ha parlato della mascherina come di un 'vessillo'. Mi ha inquietato, perché è un termine moltoe simbolico - sottolinea l'opinionista del Fatto quotidiano e di TPI -. La mascherina diventa qualcos'altro: un bavaglio, un simbolo filo-governativo, non lo strumento per proteggere la propria salute". Ovviamente, il ragionamento di Bassetti era più ampio e faceva riferimento al fatto che non basta la mascherina per cautelarsi dal corona, ma a quel punto il passo è già ...

