Regione Lazio: per vaccini nessun problema conservazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Nel Lazio nessun problema sulla conservazione dei vaccini anti COVID-19. Gia’ oggi il sistema e’ in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi. Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacita’. Tutte le province sono coperte.” “Inoltre, abbiamo previsto la possibilita’ di attivare ‘soluzioni dormienti’ in grado di affrontare qualsiasi necessita’ con tutte le misure di sicurezza”. Cosi’ in un comunicato l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Nelsulladeianti COVID-19. Gia’ oggi il sistema e’ in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi. Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacita’. Tutte le province sono coperte.” “Inoltre, abbiamo previsto la possibilita’ di attivare ‘soluzioni dormienti’ in grado di affrontare qualsiasi necessita’ con tutte le misure di sicurezza”. Cosi’ in un comunicato l’Unita’ di Crisi COVID-19 della

Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - loapbd : @butacit Per me la personificazione del covidiota è un certo consigliere della regione Lazio - infoitinterno : Covid Lazio, Zingaretti: 'Senza atto governo Regione darà regole sue'. DIRETTA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - agoralazio : Regione Lazio. Agricoltura: al via consultazione pubblica su nuova politica -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 09:45 RomaDailyNews