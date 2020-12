Previsioni meteo 19 dicembre: che tempo farà domani? Scoprilo con noi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo per domani sabato 19 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature Pioggia e schiariteNella giornata di sabato 19 dicembre le Previsioni parlano di un clima abbastanza nuvoloso, soprattutto al nord e nella zona dell’alto centro. Tornano le piogge in alcune regioni d’Italia, dove ci sarà bisogno di portare sempre l’ombrello con voi. Per quel che riguarda le temperature invece continua il trend dei giorni scorsi, con il termometro che farà segnare ancora una temperatura gradevole soprattutto per quel che riguarda le massime. Ma attenzione perchè in alcune regioni arriverà il freddo già a partire da domenica 20. Andiamo a scoprire insieme quali saranno le zone ... Leggi su instanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ledelpersabato 19. Scopri che, se piove o c’è il sole e le temperature Pioggia e schiariteNella giornata di sabato 19leparlano di un clima abbastanza nuvoloso, soprattutto al nord e nella zona dell’alto centro. Tornano le piogge in alcune regioni d’Italia, dove ci sarà bisogno di portare sempre l’ombrello con voi. Per quel che riguarda le temperature invece continua il trend dei giorni scorsi, con il termometro chesegnare ancora una temperatura gradevole soprattutto per quel che riguarda le massime. Ma attenzione perchè in alcune regioni arriverà il freddo già a partire da domenica 20. Andiamo a scoprire insieme quali saranno le zone ...

delpierosheart : RT @unadituidder: Quanto è paternalistico il concetto del 'VEDIAMO COME VA'. Ma come vuoi che vada? Come pensi che vada? Ti serve il modell… - meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - VARIABILITA' asciutta, resistono gli effetti dell'#ANTICICLONE in città, ecco le previsioni - InMeteo : Previsioni meteo: inverno alla riscossa dopo Natale, irrompe il vortice polare! - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa Anticiclone sull'#Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino… -