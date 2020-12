Miraggio webtax

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Perché i giganti della rete non pagano tasse commisurate agli enormi guadagni realizzati, specialmente durante la pandemia? Nel Vecchio continente, a partire dall'Italia, questo obiettivo sembra irraggiungibile. Tutti la vogliono, ma nessuno si prende la briga di scriverla, con la scusante di aspettare un'intesa internazionale. E dire che, secondo autorevoli esponenti del Pd oggi al governo, la web tax potrebbe portare circa cinque miliardi di euro in più solo di gettito Iva. A parole l'imposta per i giganti del web, da Amazon a Google senza dimenticare Facebook, Booking e Uber, è indicata come una priorità per cancellare l'onta di colossi dell'online che fanno affari d'oro, lasciando solo le briciole - 42 milioni di euro nel 2019 - al fisco italiano. Un controsenso, se si pensa al livello di imposizione fiscale sopportato dalle imprese italiane. Ma dietro i buoni propositi politici ...