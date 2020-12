Manovra, alla Camera si studia il primo maxi-pacchetto di emendamenti riformulati (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta fiume della commissione Bilancio della Camera sulla Manovra dove è stato presentato un primo maxi-pacchetto diemendamenti riformulati. L’obiettivo è dare il via libera al testo entro domani e farlo arrivare lunedì in aula. Secondo quanto riportato da Ansa si discute sulla possibilità di inserire 20 milioni per un “kit digitalizzazione“, lo stop all’IVA sui vaccini anti-Covid e quello alla prima rata IMU del 2021 per alcune categorie e un nuovo slittamento della “sugar tax“. Niente da fare per la patrimoniale, esclusa da Luigi Di Maio perché “aumentare le tasse al ceto medio in questo momento di difficoltà sarebbe stata una follia”. Tra le misure allo studio della Commissione c’è quindi un finanziamento per chi vive in famiglie con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta fiume della commissione Bilancio dellasulladove è stato presentato undi. L’obiettivo è dare il via libera al testo entro domani e farlo arrivare lunedì in aula. Secondo quanto riportato da Ansa si discute sulla possibilità di inserire 20 milioni per un “kit digitalizzazione“, lo stop all’IVA sui vaccini anti-Covid e quelloprima rata IMU del 2021 per alcune categorie e un nuovo slittamento della “sugar tax“. Niente da fare per la patrimoniale, esclusa da Luigi Di Maio perché “aumentare le tasse al ceto medio in questo momento di difficoltà sarebbe stata una follia”. Tra le misure allo studio della Commissione c’è quindi un finanziamento per chi vive in famiglie con ...

