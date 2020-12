Malgioglio fa una domanda scomoda a Urtis e i social gridano al complotto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato un putiferio sui social quando ha chiesto a Giacomo Urtis quante puntate ha nel contratto. Gli utenti che seguono la diretta 24 ore 24 hanno sentito tutto e i dubbi sulla veridicità delle uscite si è fatto concreto. Malgioglio chiede a Urtis quante puntate ha nel contratto Cristiano Malgioglio al GF Vip 5 stava parlando con Giacomo Urtis quando, ad un certo punto, gli ha chiesto: “Ma tu quante puntate hai nel contratto? Dieci?”. La domanda si è sentita forte e chiara ma la risposta di Urtis non si è capita, perchè la regia ha subito staccato l’inquadratura. Ovviamente, in meno di 5 minuti, sono arrivati decine di tweet su questo episodio e in tanti si sono fatti l’idea che le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cristianoal Grande Fratello Vip 5 ha scatenato un putiferio suiquando ha chiesto a Giacomoquante puntate ha nel contratto. Gli utenti che seguono la diretta 24 ore 24 hanno sentito tutto e i dubbi sulla veridicità delle uscite si è fatto concreto.chiede aquante puntate ha nel contratto Cristianoal GF Vip 5 stava parlando con Giacomoquando, ad un certo punto, gli ha chiesto: “Ma tu quante puntate hai nel contratto? Dieci?”. Lasi è sentita forte e chiara ma la risposta dinon si è capita, perchè la regia ha subito staccato l’inquadratura. Ovviamente, in meno di 5 minuti, sono arrivati decine di tweet su questo episodio e in tanti si sono fatti l’idea che le ...

SirDistruggere : Malgioglio al GF dopo averci fatto sapere che i gay sono destinati a rimanere soli,oggi ci rivela che il covid19 è… - Lotus3Patrizia : RT @Elena68577987: Malgioglio e Dayane danno dell'esibizionista a MTR...un uomo che si é fatto il ciuffo bianco solo x essere riconosciuto… - ileniag89 : Speranze per stasera espulsione Nardi e eliminazione Malgioglio, ma forse si verificherà solo una delle due #gfvip - Cecilia_esse : @VFriccicarella Se uscisse MT sarebbe una batosta per lei! Ha più volte detto che si trova benissimo con i ragazzi… - SasatoreS : Si però quello che dico io è che malgioglio avrà una percentuale del 5%, non possono falsarla e farla diventare 35,… -