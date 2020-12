Liverani: “Ci sono difficoltà ma in una partita secca ce la giochiamo con tutti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) In conferenza stampa, Fabio Liverani, tecnico del Parma ha commentato la gara di domani che li vedrà opposti alla Juventus. Queste le sue parole: “Come ho detto prima di Milano noi siamo una squadra che di impossibile non ha nulla. Ci sono difficoltà, noi e la Juve facciamo campionati diversi ma in partita secca possiamo fare risultato, possiamo giocarcela con tutti e questo è il nostro progetto. Inutile dire il loro valore, concentriamoci a dare seguito dal punto di vista della prestazione”. Pochi gol: “Una squadra come noi avrà sempre dei nei, sta nel lavoro cercare di limitarli il più possibile. E’ normale che in questo momento cerchiamo di avere una solidità difensiva, però come ha detto anche qualche calciatore, a Milano siamo sembrati migliori ma abbiamo creato di più con il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) In conferenza stampa, Fabio, tecnico del Parma ha commentato la gara di domani che li vedrà opposti alla Juventus. Queste le sue parole: “Come ho detto prima di Milano noi siamo una squadra che di impossibile non ha nulla. Ci, noi e la Juve facciamo campionati diversi ma inpossiamo fare risultato, possiamo giocarcela cone questo è il nostro progetto. Inutile dire il loro valore, concentriamoci a dare seguito dal punto di vista della prestazione”. Pochi gol: “Una squadra come noi avrà sempre dei nei, sta nel lavoro cercare di limitarli il più possibile. E’ normale che in questo momento cerchiamo di avere una solidità difensiva, però come ha detto anche qualche calciatore, a Milano siamo sembrati migliori ma abbiamo creato di più con il ...

