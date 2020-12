Intesa Sp: avvia progetto per 'accoglienza' familiari piccoli pazienti oncologici (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Un progetto per aiutare le famiglie a stare più vicino ai loro bambini in cura nei reparti oncologici. E' il progetto di Intesa Sanpaolo "Una casa per la mia famiglia" ch ...

Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo ha avviato il progetto "Una casa per la mia famiglia" che mette a disposizione circa 640 posti letto per i piccoli pazienti e i loro familiari, consolidando cosi` ...

