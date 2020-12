Il Senato archivia i decreti sicurezza di Salvini. Via libera definitivo al Dl immigrazione. Lamorgese: “Voto conferma solidità ed equilibrio del testo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Aula del Senato ha approvato con 153 sì, 2 no e 4 astenuti la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge sicurezza, nello stesso testo che ha avuto il disco verde della Camera. Con il sì alla fiducia, l’Assemblea ha dato il via libera al Dl che riforma i decreti Salvini. I Senatori di FI, Lega e FdI non hanno partecipato al Voto. “Il Voto definitivo del Senato sulla conversione in legge del decreto immigrazione – ha commentato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – conferma la solidità e l’equilibrio dell’impianto del testo concordato al Viminale dalle forze di maggioranza la scorsa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Aula delha approvato con 153 sì, 2 no e 4 astenuti la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge, nello stessoche ha avuto il disco verde della Camera. Con il sì alla fiducia, l’Assemblea ha dato il viaal Dl che riforma i. Iri di FI, Lega e FdI non hanno partecipato al. “Ildelsulla conversione in legge del decreto– ha commentato il ministro dell’Interno, Lucianalae l’dell’impianto delconcordato al Viminale dalle forze di maggioranza la scorsa ...

