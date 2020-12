Grande Fratello Vip | Andrea Zenga

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 dicembre 2020)- GF Vip 5è uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. In aggiornamento…al GF Vip 5 - Anni: 27 - Data di nascita: 16 settembre 1993 - Luogo di nascita: Milano - Status: single - Profilo Instagram: circa 158.000 follower prima del suo ingresso nella Casa Perché è famosoè figlio dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali e dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter, dal quale ha ereditato la passione per il calcio. Padre e figlio non hanno un buon rapporto e non si ...