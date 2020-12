F1, Sergio Perez in Red Bull dal 2021: per lui un contratto annuale con un’opzione per il 2022. Si attende solo l’ufficialità (Di venerdì 18 dicembre 2020) I crismi dell’ufficialità, ma tutte le testate del settore si sono sbilanciate in maniera evidente su quanto accadrà. Sergio Perez, infatti, è prossimo a firmare un contratto con la Red Bull di una stagione in F1, con opzione per il 2022. E’ questo quanto riportano le cronache e confermato da una firma autorevole come Roberto Chinchero di Motorsport.com. In buona sostanza, le prestazioni favorevoli del messicano della Racing Point, appiedato dalla scuderia britannica per ingaggiare l’anno venturo il tedesco Sebastian Vettel (in uscita dalla Ferrari) quando il team prenderà la denominazione Aston Martin, hanno convinto il team anglo-austriaco a fare questo investimento, a discapito del thailandese Alexander Albon, non sufficientemente convincente per quanto mostrato in pista. Spazio, ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) I crismi del, ma tutte le testate del settore si sono sbilanciate in maniera evidente su quanto accadrà., infatti, è prossimo a firmare uncon la Reddi una stagione in F1, con opzione per il. E’ questo quanto riportano le cronache e confermato da una firma autorevole come Roberto Chinchero di Motorsport.com. In buona sostanza, le prestazioni favorevoli del messicano della Racing Point, appiedato dalla scuderia britannica per ingaggiare l’anno venturo il tedesco Sebastian Vettel (in uscita dalla Ferrari) quando il team prenderà la denominazione Aston Martin, hanno convinto il team anglo-austriaco a fare questo investimento, a discapito del thailandese Alexander Albon, non sufficientemente convincente per quanto mostrato in pista. Spazio, ...

Marko elogia Tsunoda: “Ci ha subito convinto”

Il futuro compagno di squadra di Pierre Gasly in AlphaTauri è stato eletto rookie dell'anno in Formula 2 e promette battaglia per il 2021 ...

