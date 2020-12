Conte ci chiude per Natale e prova a calmarci con la mancia dei ristori (Di venerdì 18 dicembre 2020) Adesso è ufficiale, Conte ci ha tolto il Natale. Con l'ormai abituale messaggio video alla nazione della sera e con ore di ritardo (prime time tv, Casalino docet) il presidente del Consiglio ha illustrato le misure del Dpcm dedicato proprio alle due settimane di festività. Confermate le voci degli ultimi giorni. L'Italia sarà in Zona Rossa nei giorni festivi e prefestivi (nel dettaglio stiamo parlando di 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, oltre a 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e zona arancione nei rimanenti (28,29 e 30 dicembre oltre al 4 gennaio). 21, 22 e 23 dicembre tutto il paese sarà invece zona gialla. (Claudio Laurenti) Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli comuni (massimo 5mila abitanti ed in un raggio di 30km) e, per quanto riguarda gli incontri tra familiari viene data la possibilità di uscire di casa anche nei giorni ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 dicembre 2020) Adesso è ufficiale,ci ha tolto il. Con l'ormai abituale messaggio video alla nazione della sera e con ore di ritardo (prime time tv, Casalino docet) il presidente del Consiglio ha illustrato le misure del Dpcm dedicato proprio alle due settimane di festività. Confermate le voci degli ultimi giorni. L'Italia sarà in Zona Rossa nei giorni festivi e prefestivi (nel dettaglio stiamo parlando di 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, oltre a 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e zona arancione nei rimanenti (28,29 e 30 dicembre oltre al 4 gennaio). 21, 22 e 23 dicembre tutto il paese sarà invece zona gialla. (Claudio Laurenti) Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli comuni (massimo 5mila abitanti ed in un raggio di 30km) e, per quanto riguarda gli incontri tra familiari viene data la possibilità di uscire di casa anche nei giorni ...

L’attesa conferenza stampa del premier Conte è iniziata alle 21.50. Dopo il pistolotto sulla necessità di maggior rigore ha confermato le date della zona rossa – 24, 25 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, ...

Dopo ore di confronto con le forze politiche Conte ha parlato in conferenza stampa ... Sarà possibile andare da parenti e amici anche nei giorni rossi: in quei dieci giorni restano chiusi i negozi, i ...

