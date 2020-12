Bruno Vespa contro lo sforo di Amadeus | «Il suo programma doveva essere di eccezionale importanza…»

(Di venerdì 18 dicembre 2020), Porta a Porta Sonora bacchettata diper lo sforamento della serata finale di Sanremo Giovani. Il protrarsi delpre-festivaliero sino quasi all’1 della notte ha fatto perdere la pazienza al giornalista di Rai1, che si è visto costretto ad iniziare Porta a Porta ben oltre all’orario abituale. E così, appena ha ricevuto la linea,ha sfoderato il pungiglione. “Buonasera al pubblico di Porta a Porta, con il quale per una volta debbo scusarmi. Debbo scusarmi perché Porta a Porta, come sapete, spesso va in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono… Ce ne facciamo una ragione. Ilche ci ha preceduto ...

