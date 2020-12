Bayern | Neuer | “L’infortunio mi ha reso più forte ed è fantastico essere il migliore del 2020 a 34 anni”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) IlMonaco nelha fatto piazza pulita di trofei e anche i giocatori sono stati premiati. Il numero uno Manuelsi è riscattato alla grande dopo un infortunio che sembrava aver posto fine alla sua carriera. Il portiere delè stato premiato come miglior estremo difensore del. Questo il suo commento: "E' una bella sensazione. Sono molto orgoglioso e felice di questo premio e, naturalmente, sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno votato per me. Devo anche fare un grande ringraziamento ai miei compagni di squadra dell'FC, non solo ai giocatori, ma anche allo staff tecnico, all'allenatore dei portieri e, naturalmente, a tutti coloro che lavorano con la Nazionale, perché non ho vinto questo premio da solo. Le persone che mi hanno ...